Дело завели по факту гибели больных на пожаре в "ковидной" больнице Кирова

Уголовное дело возбудили следователи в связи с пожаром в корпусе для больных COVID-19 инфекционной больницы в Кирове, в результате которого погибли двое пациентов.

По информации регионального следственного управления СКР, дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Напомним, пожар в одной из палат на первом этаже корпуса для больных коронавирусом произошёл в ночь на 5 октября. Из здания эвакуировали 36 человек. Пожарные спасли шестерых больных.

В результате пожара погибли 66-летний и 82-летний пациенты, находившиеся в горевшей палате. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём одного из погибших.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщили в областном Минздраве, 43 пациента, которые находились в корпусе в момент начала пожара, переведены в другие инфекционные госпитали.

Предполагается, что горевший корпус сможет возобновить работу в течение суток. Сейчас там устраняют причинённые пожаром повреждения.

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