В СКР назвали вероятную причину пожара с двумя погибшими в больнице Кирова

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в инфекционной больнице Кирова, в результате которого погибли два человека.

По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании в одной из палат на первом этаже медучреждения поступило к спасателям 5 октября в 2.45. Как сообщает областной минздрав, ЧП произошло в корпусе для больных COVID-19. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из корпуса 36 человек, спасли шестерых.

В результате пожара в одной из палат обгорели две кровати, закоптились стены и потолок. Находившиеся в этом помещении двое пациентов погибли.

Как уточнили в региональном следственном управлении СКР, жертвы пожара — 66-летний и 82-летний мужчины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём одного из них.

В настоящее время сотрудники СКР начали доследственную проверку по факту гибели больных на пожаре. По её итогам планируется принять процессуальное решение.

В управлении МЧС региона сообщили, что пациенты из горевшего здания инфекционной больницы направлены в соседние корпуса и другие медучреждения Кирова.

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