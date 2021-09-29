Причиной побега свердловского солдата, найденного мёртвым, была возлюбленная

В ракетной дивизии сообщили, что солдат-срочник Иван Катлинских из Свердловской области, которого накануне нашли мёртвым возле вышки электропередач, перед побегом из военной части поссорился со своей возлюбленной. Об этом пишет URA.RU.

Во время проверки удалось установить, что парень решил уйти в лес после конфликта с девушкой. Его сослуживцы подтвердили эту информацию. По их словам, у Ивана были личные проблемы. Однако, скорее всего, Катлинских намеревался вернуться обратно в часть после их решения, так как бросил оружие. По предварительным данным, он мог умереть в результате несчастного случая.

"Труп Катлинских нашли в 3-4 километрах от маршрута патрулирования района", — отметили в ракетной дивизии.

Напомним, что 20-летний призывник исчез 27 сентября. Однако представитель комитета солдатских матерей РФ Ксения Феткуллина убеждена, что его начали искать лишь на следующий день. Тело было обнаружено неподалёку от линии электропередач.

Вероятно, юноша хотел сориентироваться в лесу, забрался на опору, где его и ударило током. Следователи запустили дополнительную проверку по факту дезертирства.

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