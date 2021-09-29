В военной части на Урале выяснят, почему солдат-срочник покончил с собой

В военной части, где совершил самоубийство 19-летний солдат-срочник, начались проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО), входящего в структуру Минобороны РФ.

Сейчас командование Екатеринбургского гарнизона совместно с сотрудниками правоохранительных органов устанавливает все обстоятельства смерти солдата из ЗАТО Свободный. Полицейские опрашивают военнослужащих, которые взаимодействовали с парнем перед его смертью. Известно, что молодой человек работал поваром в части. Его тело нашли в палатке.

По предварительным данным, он совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием. Оперативники проверяют эту информацию.

Напомним, что вчера, 28 сентября, в этой же части случилась ещё одна трагедия. 20-летний солдат-срочник пошёл в лес, чтобы собрать хворост. Однако через несколько часов его нашли мёртвым возле вышки электропередач. Скорее всего, юноша умер после сильнейшего удара током.

Сотрудники полиции установят, связаны ли эти две смерти между собой.

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