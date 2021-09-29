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Два солдата погибли при странных обстоятельствах в Свердловской области

Происшествия

В Свердловской области за двое суток нашли мёртвыми сразу двух солдатов-срочников. В военную часть, расположенную на территории посёлка Сводный, выехали сотрудники правоохранительных органов.

Два солдата погибли при странных обстоятельствах в Свердловской области

Установлено, что первый солдат скончался накануне, 28 сентября. Парень отправился собирать хворост, но в какой-то момент решил забраться на линию электропередач. По предварительным данным, он умер от сильного удара током на вышке. Его обнаружили без признаков жизни.

"Находившийся в лесу военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током. Личное оружие найдено", — отметил представитель Центрального военного округа.

Сегодня стало известно о гибели ещё одного солдата-срочника, который был поваром в той же части. Выяснилось, что 19-летний Михаил около 5:00 утра совершил суицид в палатке, пишет E1.RU.

В Свердловскую область уже выехали специалисты из Москвы для организации проверки.

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