В Свердловской области найдено тело заблудившегося солдата-срочника

Правоохранители нашли тело заблудившегося в лесу солдата-срочника. Он попытался залезть на опору линии электропередач и получил удар током, отчего скончался. Об этом сообщили в Центральном военном округе.

Ранее сообщалось, что 20-летний военнослужащий Иван Катлинских заблудился в лесу во время учений. Позже был найден его автомат и штык-нож.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Известно, что Катлинских родился в 2001 году и был призван на военную службу из Тюмени. Первые два месяца он служил в ракетных войсках, потом ещё столько же в Тагильском ракетном соединении.

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