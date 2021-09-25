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В Сочи задержали стрелявшего в ТЦ мужчину

Происшествия

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что мужчина, устроившей стрельбу в торговом центре, задержан.

В Сочи задержали стрелявшего в ТЦ мужчину

Уточняется, что житель Сочи начал стрельбу из травматического пистолета в городском ТЦ "Моремолл". Происшествие произошло в результате конфликта на бытовой почве с другим мужчиной.

"25 августа в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции", — заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

Также известно, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее появилась информация, что "пермский стрелок" Тимур Бекмансуров очнулся, однако его состояние врачи всё ещё оценивают как тяжёлое. Врачей попросили приложить все усилия, чтобы сохранить жизнь Тимуру Бекмансурову, который убил шесть человек, а покалечил 47 в Пермском госуниверситете 20 сентября. В Генпрокуратуре России подчеркнули, что предполагаемый преступник должен предстать перед судом.


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Автор: Валентина Севрюгина
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