Тела погибших на Эльбрусе до сих пор не могут спустить из-за непогоды

Сотрудники высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС решили отложить поход на Эльбрус за телами погибших.

Спасатели планировали отправиться на гору ближе к ночи 24 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, погода должна была улучшиться, ожидалось небольшое прояснение. Однако сильный ветер и метель так и не утихли, поэтому бригада осталась в хижине.

Сейчас на Эльбрусе сохраняется непогода. Сотрудники МЧС теперь смогут пойти за телами только утром 26 сентября, передаёт ТАСС.

"Перенесли на завтра, предварительно, на 08:00. Сегодня не пойдут из-за непогоды", — прокомментировали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС.

Напомним, во время экспедиции на Эльбрус погибли три человека. Несколько участников группы обратились за медпомощью с обморожениями и травмами. По предварительным данным, госпитализированы 11 альпинистов. В реанимацию попали профессиональный гид и молодой парень с переломом кости голени.

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