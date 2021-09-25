EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России снова зафиксировали свыше 800 смертей от COVID-19 за сутки
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину
Страны Quad произведут миллиард вакцин против коронавируса до конца 2022 года
Биолог предостерегает россиян от заморозки арбузов и дыни на зиму
Задержаны ещё два участника банды Басаева, напавшей на Дагестан в 1999 году
Двое вакцинированных от коронавируса выиграли квартиры в Приморье
В Свердловской области произошёл взрыв газа в пятиэтажке, есть пострадавшие
Эпидемиолог: новый подъём заболеваемости COVID-19 будет из-за непривитых

Тела погибших на Эльбрусе до сих пор не могут спустить из-за непогоды

Происшествия

Сотрудники высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС решили отложить поход на Эльбрус за телами погибших.

Тела погибших на Эльбрусе до сих пор не могут спустить из-за непогоды

Спасатели планировали отправиться на гору ближе к ночи 24 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, погода должна была улучшиться, ожидалось небольшое прояснение. Однако сильный ветер и метель так и не утихли, поэтому бригада осталась в хижине.

Сейчас на Эльбрусе сохраняется непогода. Сотрудники МЧС теперь смогут пойти за телами только утром 26 сентября, передаёт ТАСС.

"Перенесли на завтра, предварительно, на 08:00. Сегодня не пойдут из-за непогоды", — прокомментировали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС.

Напомним, во время экспедиции на Эльбрус погибли три человека. Несколько участников группы обратились за медпомощью с обморожениями и травмами. По предварительным данным, госпитализированы 11 альпинистов. В реанимацию попали профессиональный гид и молодой парень с переломом кости голени.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

5 туристов погибли на горе Эльбрус | Рискнули идти в непогоду
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
В правительстве Крыма ожидаются новые отставки
Тела погибших на Эльбрусе до сих пор не могут спустить из-за непогоды
В США объявили о первом случае COVID-19 у домашнего хорька
Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на улице Петербурга
В России снова зафиксировали свыше 800 смертей от COVID-19 за сутки
Украинская армия обстреляла посёлки возле Ясиноватой и Горловки
В больницах остаются 15 пострадавших от "пермского стрелка"
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину
Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн
Популярное
Криминал
Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета

Руководитель СК России Александр Бастрыкин объяснил, почему 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете и убил шесть человек.

Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета
Саша Савельева опубликовала фото сына, родившегося раньше срока
Российский шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала фото сына, родившегося раньше срока
Политика. Новости и аналитика
"Министр НЕТ": американский журнал Foreign Policy о "непобедимом" Лаврове
Прибалтика
Литва приобрела зарезервированный Латвией материал для стены от Белоруссии
Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер Ирина Гусакова "Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота" Ирина Гусакова Василий Амирджанов Бастрыкин обвинил интернет и ток-шоу в культе насилия Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
"Плохо воспитан и малообразован": Захарова о выступлении Зеленского в ООН
Общество
"Мы не судьи, мы врачи": что чувствуют медики, спасая жизни преступников
Евросоюз разработал секретный план "газовой войны" с Россией
Экономика и бизнес
Евросоюз разработал секретный план "газовой войны" с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников