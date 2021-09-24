Эксперт назвал причину трагедии на Эльбрусе

Основатель проекта "Наука побеждать" Эдуард Халилов рассказал, что на Эльбрусе нельзя восходить при угрозе непогоды. Также он отметил, что национальному парку надо заняться маркировкой туристических маршрутов и сооружением большего количества баз и спасательных домиков.

"Я более 1000 человек поднял на вершину Эльбруса и сам был больше 30 раз. Когда начинается сильный ветер, начинает валить снег — видимость пропадает и человек может заблудиться, даже находясь рядом с домиком. Но когда наступает снегопад, очень быстро всё заносит. Даже по своим следам человек не сможет вернуться, так как всё заметено. На высоте выше пяти тысяч метров промаркированы тропинки красными флажками, но при непогоде их становится не видно. Если ты смотришь прогноз и понимаешь, что будут осадки — просто не лезь на гору", — рассказал эксперт Общественной Службе новостей.

При это он отметил, что группа вышла в один из самых неподходящих для восхождений сезонов, так как в это время года погода на Эльбрусе непостоянная. По его мнению, подходящий для восхождения период идёт всего три месяца — с июня по август.

Напомним, что ранее стало известно, что на Эльбрусе спасают альпинистов из 11 регионов России. Известно, что участников восхождения сопровождали четыре профессионала. Когда группа вышла на плато, подул сильный ветер. Кроме того, одна девушка почувствовала себя плохо. Тогда гид начал спускаться вместе с ней, чтобы сбросить высоту, а остальная группа отправилась выше.

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