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Альпинистов из 11 регионов РФ спасают на Эльбрусе. Опубликован список группы

Происшествия

Начиная с вечера четверга в Кабардино-Балкарии спасатели МЧС проводят поисково-спасательную операцию: на склонах Эльбруса из-за погодных условий в беду попала группа альпинистов любителей.

Альпинистов из 11 регионов РФ спасают на Эльбрусе. Опубликован список группы

Известно, что перед восхождением на гору группа из 23 человек зарегистрировала — как положено — маршрут в МЧС по КБР. Но пошли, невзирая на прогнозы об ухудшении погоды, только 19 человек — 17 участников и два гида. Все альпинисты — непрофессионалы. Приехали покорять Эльбрус из 11 регионов.

Находясь на высоте 5,4 тысячи метров, альпинисты связались со спасателями и попросили о помощи. Из-за тяжёлых погодных условий они не могли ни продолжить движение, ни самостоятельно вернуться на базу.

По данным МЧС в районе на тот момент началась пурга с порывами ветра до 40 м/с, а температура опустилась до минус -20 °C. Видимость была не более 1 м.

Уже известно, что альпинисты получили сильные обморожения, у нескольких человек — переломы.

14 членов группы спасены. Состояние восьмерых врачами "Медицины катастроф" оценивается как "средней тяжести". Пятеро погибли.

Местонахождение ещё двоих спасателями установлено. К ним пытаются пробиться. По словам Михаила Надёжина, начальника кабардино-байкальских спасателей, есть надежа, что они живы.

Заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев уточнил, находятся эти двое находятся на высоте около 5250 м.

"Их спуск займет часа полтора. Есть вероятность, что оба они без сознания. Спускать будем на ратраке".

СК уже начал доследственную проверку обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит выяснить, почему группа не шла вместе — люди были рассеяны по склону, что в разы осложнило поисково — спасательную операцию. К тому же гид их бросил — сотрудники МЧС встретили его по дороге, в одиночку спускающимся вниз.

МЧС по КБР опубликовал список группы альпинистов - любителей:

 

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Автор: Ольга Лебедева
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