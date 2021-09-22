Около 60 участников уличного конфликта задержали со стрельбой в Крыму

В Крыму правоохранителям пришлось применить оружие для пресечения уличного конфликта, участниками которого стали около 60 человек.

По информации МВД по Крыму, инцидент произошёл на одной из АЗС в Евпатории. В полицию поступило сообщение, что там собрались несколько десятков мужчин, которые «шумят».

Когда на заправку прибыли правоохранители, некоторые из участников конфликта попытались «нарушить общественный порядок». Для того, чтобы их утихомирить, полицейским пришлось сделать несколько выстрелов в воздух.

Сообщается, что при этом никто не пострадал.

Полицейские задержали 58 предполагаемых участников конфликта. У некоторых из них изъяли травматическое оружие разных марок.

«В результате проведённых мероприятий ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося на АЗС в Евпатории.

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