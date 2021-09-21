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Нужно бежать и спасать людей: офицеры ДПС воспроизвели день стрельбы в вузе

Происшествия

Пермские офицеры ДПС рассказали, как им удалось оперативно оказать помощь во время стрельбы в вузе. Видео с воспоминаниями офицеров опубликовали РИА Новости в своем Telegram- канале.

Нужно бежать и спасать людей: офицеры ДПС воспроизвели день стрельбы в вузе

"Добежал я меньше чем за одну минуту, так как университет находится в двухсот метрах от здания ГИБДД, где мы оформляли дорожно-транспортное происшествие. Люди бежали мне навстречу и кричали: "Помогите", "Нужна помощь", "Там стреляют"", — вспоминает младший лейтенант Калинин.

Он признаётся, что думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. По словам Калинина, у главного входа в университет очевидец подсказал ему, что стреляют на втором этаже химического факультета. Офицер рассказал, что встретил стрелка у лестницы.

"Он развернулся и выстрелил в меня. После чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы, все очень быстро", — отметил Калинин.

Кроме того, младший лейтенант поделился, что после того, как ему удалось обезвредить нападавшего, он спросил у него, зачем он это сделал.

Старший лейтенант Макаров объяснил, как была организована эвакуацию студентов и преподавателей.

"Люди выбегали в панике...Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи, указывал безопасное направление. Позже организовал проезд для спецслужб", — сказал Макаров. 

Ранее стало известно, что студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) хотят отказаться от лекций профессора Олега Сыромятникова, который продолжил вести занятия во время стрельбы.

 

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В Перми студент устроил колумбайн: расстреливал всех подряд
Автор: Валентина Севрюгина
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