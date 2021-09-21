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Профессор Пермского вуза назвал стрелка "неудавшимся Раскольниковым"

Общество

Профессор Пермского университета Олег Сыромятников, который не прервал лекцию в вузе во время нападения стрелка Тимура Бекмансурова, прокомментировал инцидент и охарактеризовал личность злоумышленника.

Профессор Пермского вуза назвал стрелка "неудавшимся Раскольниковым"

"Этот негодяй с ружьём, этот мизантроп, Раскольников неудавшийся, привлекал к себе внимание таким средством", — сказал Сыромятников в беседе с изданием SHOT.

Профессор отметил, что после случившегося многие люди пытаются скомпрометировать его, чтобы привлечь к себе внимания.

Преподаватель объяснил, что решил не останавливать лекцию в вузе, потому что студентам ничего не угрожало. Он сравнил людей, из-за которых начался скандал, с самим пермским стрелком.

По словам Сыромятникова, во время инцидента в интернете появлялось много недостоверной информации, которая пугала студентов, тогда как необходимо было следовать только распоряжениям руководства университета.

Профессор напомнил, что студенты должны самостоятельно изучить лекцию, которую он так и не успел рассказать утром 20 сентября в связи с эвакуацией. Сыромятников пообещал обязательно проверить домашнее задание.

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Преподаватель Пермского госуниверситета во время стрельбы продолжил читать лекцию
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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