Большая часть пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете идёт на поправку, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку", — цитирует заявление министра ТАСС.
По словам Валерия Фалькова, семерых пострадавших в результате инцидента в ПГНИУ отправят для лечения в Москву.
Напомним, 20 сентября в пермском университете 18-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате ЧП погибли шесть человек, 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.
По информации краевого правительства, в больницы Перми доставили 20 пострадавших. Состояние девяти из них медики оценивали как тяжёлое.
Как сообщалось ранее, подозреваемый в стрельбе, который оказал сопротивление полицейским при задержании, также госпитализирован с ранениями.
В связи с происшествием в пермском университете следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Его расследованием занимается Центральный аппарат СКР.
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Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.