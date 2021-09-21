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Фальков о пострадавших при стрельбе в Перми: "Большинство идёт на поправку"

Происшествия

Большая часть пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете идёт на поправку, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Фальков о пострадавших при стрельбе в Перми: "Большинство идёт на поправку"

"У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку", — цитирует заявление министра ТАСС.

По словам Валерия Фалькова, семерых пострадавших в результате инцидента в ПГНИУ отправят для лечения в Москву.

Напомним, 20 сентября в пермском университете 18-летний студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате ЧП погибли шесть человек, 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.

По информации краевого правительства, в больницы Перми доставили 20 пострадавших. Состояние девяти из них медики оценивали как тяжёлое.

Как сообщалось ранее, подозреваемый в стрельбе, который оказал сопротивление полицейским при задержании, также госпитализирован с ранениями.

В связи с происшествием в пермском университете следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Его расследованием занимается Центральный аппарат СКР.

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