Власти Пермского края окажут помощь пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.
По информации властей региона, губернатор Дмитрий Махонин выехал в вуз, где случилось ЧП.
Напомним, 20 сентября один из студентов открыл стрельбу в ПГНИУ.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли восемь человек, несколько пострадали. Информация о жертвах и пострадавших в университете уточняется.
Как сообщалось ранее, стрелок оказал сопротивление правоохранителям при задержании, был ранен, возможно, нейтрализован.
В связи с произошедшим в пермском университете следователи завели уголовное дело по статье "Убийство". В его расследовании будут участвовать сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ.
В настоящее время обстоятельства случившегося в ПГНИУ устанавливаются.
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