Пермские власти пообещали помощь пострадавшим при стрельбе в вузе

Власти Пермского края окажут помощь пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сообщает пресс-служба главы региона.

"Губернатор Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

По информации властей региона, губернатор Дмитрий Махонин выехал в вуз, где случилось ЧП.

Напомним, 20 сентября один из студентов открыл стрельбу в ПГНИУ.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли восемь человек, несколько пострадали. Информация о жертвах и пострадавших в университете уточняется.

Как сообщалось ранее, стрелок оказал сопротивление правоохранителям при задержании, был ранен, возможно, нейтрализован.

В связи с произошедшим в пермском университете следователи завели уголовное дело по статье "Убийство". В его расследовании будут участвовать сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ.

В настоящее время обстоятельства случившегося в ПГНИУ устанавливаются.

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