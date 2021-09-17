В одном из регионов РФ людям предлагали проголосовать за 500 рублей

В Свердловской области двое неизвестных предлагали гражданам проголосовать на выборах за 500 рублей. Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Борд.

По его словам, нарушителей уже задержали, при этом факта подкупа не было зафиксировано. Полицейские организовали проверку на избирательном участке № 1356 Железнодорожного района. За ситуацией также следят представители общественного штаба, передаёт РИА Новости.

Кроме того, спустя несколько часов после старта голосования члены СПЧ стали получать информацию о том, что в Смоленской и Свердловской областях на избирательные пункты якобы "сгоняют" сотрудников бюджетных организаций.

"Коллеги посетили эти участки. Очередей и подозрительных активностей не обнаружили", — заявил Александр Борд.

Он добавил, что от россиян не поступало никаких жалоб на административное давление во время голосования.

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