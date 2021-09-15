Адвокат Александр Добровинский высказался о решении суда не смягчать приговор артисту Михаилу Ефремову.
Второй кассационный суд в Москве оставил приговор без изменений. Ефремов получил срок 7,5 лет за смертельное ДТП в центре столицы. В ходе заседания прокурор заявил, что артист больше не сможет приносить пользу обществу.
Добровинский назвал заседание плохо срежиссированной игрой с правосудием. Адвокат отметил, что Ефремов пытался давить на жалость рассказами о молитвах за Сергея Захарова и плохом здоровье из-за работ в колонии.
"Вся эта игра в три напёрстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде", — рассказал Добровинский Москве 24.
Добровинский заявил, что Ефремову не повезло с адвокатами, которые пытались договориться с потерпевшими своими методами. При этом он отметил, что единственным, кто пытался договориться мирно, был адвокат Андрей Алёшкин.
Экс-защитник Ефремова Эльман Пашаев рассказал Москве 24, что шансов на смягчение приговора практически не было.
"Я заранее говорил, что с такой кассационной жалобой у них ничего не получится. Кассационную жалобу составили не адвокаты, а "птушники", — заявил Пашаев.
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