Задержан гендиректор фирмы, ответственной за безопасность газа в доме в Ногинске

Следственное управление Московской области задержало замдиректора предприятия, ответственного за газовое оборудование в разрушенном после взрыва жилом доме в Ногинске, сообщили в ведомстве.

Данная специализированная компания обеспечивала обслуживание внутриквартирного газового оборудования в доме в Подмосковном городе Ногинск, где произошёл взрыв газа. В настоящее время руководитель предприятия задержан.

"Установлено, что подозреваемый не организовал техобслуживание и не выявил неисправность газового оборудования в доме. В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырёх этажей второго подъезда дома", — говорится в сообщении ведомства.

В рамках данного уголовного дела допрошены 131 потерпевший человек и 172 свидетеля, назначено 19 экспертиз, проведено 5 осмотров и 7 обысков, а также другие следственные мероприятия.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в городе Ногинск 8 сентября, в результате происшествия погибли 7 человек и 22 пострадали.

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