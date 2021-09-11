Новая версия гибели москвички и её внучки

В качестве возможного виновника в смерти 61-летней женщины и её 15-летней внучки с улицы Совхозная называют бананового паука. Как передаёт телеканал РЕН ТВ, местная жительница сообщила, что видела опасное насекомое на прилавке того магазина, где погибшие закупали продукты.

Известно, что яд бананового паука (другие названия: золотопряд, или странствующий паук) нейротоксичен, то есть оказывает воздействие на нервную систему человека. Однако, смертельно опасным он не считается, если у человека нет серьезных аллергических реакций или хронических заболеваний, в первую очередь дыхательной системы.

Накануне, 10 сентября, в московской больнице скончались 15-летняя девочка и ее бабушка. Их доставили в медучреждение с симптомами сильной интоксикации. По основной версии они отравились арбузом, купленным недалеко от дома в сетевом магазине. Следственный комитет возбудил уголовное дело, также проверку проводит Генеральная прокуратура.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.