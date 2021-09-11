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Новая версия гибели москвички и её внучки

Происшествия

В качестве возможного виновника в смерти 61-летней женщины и её 15-летней внучки с улицы Совхозная называют бананового паука. Как передаёт телеканал РЕН ТВ, местная жительница сообщила, что видела опасное насекомое на прилавке того магазина, где погибшие закупали продукты.

Новая версия гибели москвички и её внучки

Известно, что яд бананового паука (другие названия: золотопряд, или странствующий паук) нейротоксичен, то есть оказывает воздействие на нервную систему человека. Однако, смертельно опасным он не считается, если у человека нет серьезных аллергических реакций или хронических заболеваний, в первую очередь дыхательной системы.

Накануне, 10 сентября, в московской больнице скончались 15-летняя девочка и ее бабушка. Их доставили в медучреждение с симптомами сильной интоксикации. По основной версии они отравились арбузом, купленным недалеко от дома в сетевом магазине. Следственный комитет возбудил уголовное дело, также проверку проводит Генеральная прокуратура.

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Умерли, съев арбуз: в Москве бабушка и внучка отравились арбузом
Автор: Максим Антипцев
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