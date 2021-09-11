Череда отравлений в Москве продолжается

В столице ещё трое человек госпитализированы с отравлением из дома на улице Совхозной. Накануне здесь умерли бабушка и внучка, отравившиеся арбузом, купленным в сетевом магазине.

Сегодня, как сообщают "Известия", в медучреждения с симптомами отравления доставлены две девочки 12 и 17 лет и взрослый 26-летний пациент (пол не уточняется). Ранее со схожими симптомами в больницы увезли двух жительниц других домов на Совхозной — женщин 55 и 62 лет.

Всего за два дня из разных домов по улице Совхозной в медицинские учреждения доставлены девять человек с признаками интоксикации. Двое из них, 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, накануне, 10 сентября, скончались в реанимации. Главной причиной их гибели считается отравление в результате употребления в пищу купленного в сетевом магазине арбуза.

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