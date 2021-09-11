Среди руин дома в Липецкой области нашли тело ребёнка

В посёлке Солидарность Липецкой области, где сегодня ночью в жилом двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа, спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего. Им оказался 11-летний ребёнок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, ведутся поиски еще двух человек. При этом поисково-спасательные работы на месте взрыва затруднены угрозой обрушения нависающих конструкций. Первым погибшим в результате взрыва оказалась женщина, её тело спасатели ранее извлекли из-под обломков.

Трагедия случилась ночью, 11 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Взрыв газовоздушной смеси произошёл после полуночи в двухэтажном двухподъездном доме на улице Школьная в поселке Солидарность. В результате происшествия частично обрушились межэтажное перекрытие и стена дома. По разным данным не менее семи человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 8 сентября в Ногинске Московской области в девятиэтажном доме также произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия погибли семь человек.

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