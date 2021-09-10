Десятилетняя петербурженка едва не пострадала от переписки с педофилом

В Санкт-Петербурге отыскали десятилетнюю девочку, которая исчезла девятого сентября этого года. Полицейские успели остановить мужчину, который планировал надругаться над ребёнком. Об этом сообщили представители МВД по региону.

По данным правоохранителей, отец девочки в день её пропажи позвонил в полицию и рассказал, что его ребёнок так и не пришёл из школы.

Специалисты исследовали страницы пропавшей девочки в социальных сетях и нашли переписку с 33-летним мужчиной. Правоохранители установили его адрес и выехали на место возможного преступления. По версии полицейских, петербуржец угрожал ребёнку и склонял его к действиям сексуального характера, однако не успел совершить задуманное.

Сейчас школьница находится рядом с родителями. Предположительного преступника задержали. Раньше он не привлекался по статьям. По словам журналистов "Комсомольской правды", уголовное дело пока не возбудили.

Напомним, что журналисты Pravda.Ru спрашивали у психологов, как обезопасить своего ребёнка от педофилов в Интернете и в реальной жизни. Кандидат медицинских наук, президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный объяснил, что необходимо рассказать ребёнку о вреде неизвестных контактов.

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