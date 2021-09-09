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Эксперт объяснил, как родителям уберечь ребёнка от педофилов в Интернете

Общество

В Кургане молодому человеку грозит тюрьма за интимное общение с 15-летней школьницей. Местного жителя Киселёвска осудят за изнасилование и убийство двоих девочек. Журналисты Pravda.Ru узнали у психологов, как родителям спасти ребёнка от педофилов в Сети и реальной жизни.

Эксперт объяснил, как родителям уберечь ребёнка от педофилов в Интернете

"Надо с ребёнком общаться"

Зачастую взрослым сложно уделить детям достаточно внимания, однако в этом вопросе молчать нельзя. Кандидат медицинских наук Анатолий Северный объяснил, что необходимо рассказать ребёнку о вреде неизвестных контактов. При этом, как подчеркнул специалист, нельзя вторгаться в личную жизнь.

"С маленьким ребёнком надо разыгрывать соответствующую ситуацию, чтобы это у него было в виде игры", — добавил эксперт.

Отрабатывать стереотипы

Кандидат психологических наук Владимир Львовский, будучи отцом, тоже подчеркнул важность беседы с детьми на эту тему. Ребёнок не знает, что делать в экстремальных ситуациях, поэтому ему важно объяснить и показать.

"К тебе подходит на улице кто-то незнакомый, говорит, что тебя мама зовёт, ждёт за углом и так далее. Ребёнок достаёт мобильный телефон и говорит, что сейчас я позвоню маме. Подаёт сигнал бедствия, если это необходимо", — привёл пример психолог.

Школа отвечает только за образование

Владимир Львовский посчитал бесполезным разговоры о педофилах в учебных заведениях. По мнению эксперта, школа должна заниматься только обучением, за всё остальное несут ответственность родители.

"Я, как родитель и как представитель школы, считаю, что школа должна профессионально делать, что родители не умеют — учить детей хорошо, качественно, современно. А воспитанием должны заниматься родители", — отметил специалист.

Есть и другие проблемы

В беседе с журналистами Pravda.Ru Владимир Львовский напомнил о других актуальных для детей проблемах. Например, о насилии в школе. Pravda. Ru обсуждала эту тему с семейным психотерапевтом Натальей Наумовой.

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ПЕДОФИЛИЯ – главная проблема Европы?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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