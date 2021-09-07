Опубликовано видео с места убийства двух школьниц в Кемеровской области

В интернете появилась видеозапись с места убийства двух 10-летних школьниц. На ней местный житель рассказывает, что тела несовершеннолетних были обнаружены в одном из домов.

Ранее в Кемерово две школьницы не вернулись домой после учебы. Их родители обратились в полицию. В поисках принимали участие 25 волонтёров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также 120 местных жителей. В итоге были найдены тела девочек.

По подозрению в убийстве несовершеннолетних правоохранители задержали ранее судимого 41-летнегожителя города Мыски.