В интернете появилась видеозапись с места убийства двух 10-летних школьниц. На ней местный житель рассказывает, что тела несовершеннолетних были обнаружены в одном из домов.
Ранее в Кемерово две школьницы не вернулись домой после учебы. Их родители обратились в полицию. В поисках принимали участие 25 волонтёров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также 120 местных жителей. В итоге были найдены тела девочек.
По подозрению в убийстве несовершеннолетних правоохранители задержали ранее судимого 41-летнегожителя города Мыски.
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