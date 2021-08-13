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В Нижнем Новгороде ребенка убило током возле школы

Происшествия

Обстоятельства гибели девятилетнего школьника выясняют следователи в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде ребенка убило током возле школы

По информации телеканала "360", ребенка убило током возле школы. Согласно предварительным данным, мальчик попытался заглянуть в окно спортзала, где дети играли в футбол. При этом ребенок коснулся закрепленной под окном трубы, внутри которой находился электрический кабель. Мальчика ударило током, он скончался на месте происшествия.

В связи с гибелью ребенка правоохранители завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Причины произошедшего устанавливаются.

По мнению бывшего сотрудника МЧС Александра Ластовины, мальчика могло ударить током из-за нарушений, допущенных при прокладке электричества на фасаде школы. Вероятно, труба, которой коснулся ребенок, была металлической, и по ней прошел ток. Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов предположил, что труба, в которой находился кабель, имела повреждения.

Оба специалиста согласились, что избежать ЧП, подобных произошедшему возле нижегородской школы, можно, если учить детей безопасному обращению с электричеством. 

Сообщается, что после гибели школьника глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев порекомендовал всем учебным заведениям города провести беседы с детьми о технике безопасности при обращении с электроприборами и проводкой.

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Автор: Владимир Васютченко
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