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Воронежский губернатор напомнил любителям хайпа об ответственности

Происшествия

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, попросил жителей города и всех пользователей интернета не распространять фейковые "новости" о трагедии со взрывом маршрутки и предупредил, что все "хайповые" сообщения будут обязательно проверяться полицией.

Кстати, сегодня с самого утра в Воронеже начались проверки всего пассажирского транспорта.

Об этом глава региона написал на своей странице во "ВКонтакте".

 

Напомним, поздним вечером в четверг в Воронеже на остановке взорвался автобус ПАЗ. Пострадали 18 человек.

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Первые кадры взрыва маршрутки в Воронеже
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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