Расследовать взрыв в Воронеже будут спецы Антитеррористического комитета

К делу о взрыве автобуса в Воронеже подключились специалисты национального антитеррористического комитета.

В настоящее время уже понятно, что версия с неполадками газового оборудования несостоятельна – маршрутка ездила на дизтопливе и никаких баллонов, соответственно, в ней установлено не было.

Зато уже появилась новая версия, подкрепленная видеодоказательством:

взрыв мог произойти по вине некоей женщины, которая передала пакет севшему в автобус парню в красной футболке.

Расследовать взрыв в Воронеже будут спецы Антитеррористического комитета

Следователям показался подозрительным тот факт, что дама в белом, уходя, даже не обернулась на звук взрыва, хотя в маршрутке находился явно знакомый ей человек.

Напомним: маршрутный автобус взорвался в Воронеже в четверг вечером. Пострадали 18 человек. Одна пассажирка скончалась.