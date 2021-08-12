К делу о взрыве автобуса в Воронеже подключились специалисты национального антитеррористического комитета.
В настоящее время уже понятно, что версия с неполадками газового оборудования несостоятельна – маршрутка ездила на дизтопливе и никаких баллонов, соответственно, в ней установлено не было.
Зато уже появилась новая версия, подкрепленная видеодоказательством:
Следователям показался подозрительным тот факт, что дама в белом, уходя, даже не обернулась на звук взрыва, хотя в маршрутке находился явно знакомый ей человек.
Напомним: маршрутный автобус взорвался в Воронеже в четверг вечером. Пострадали 18 человек. Одна пассажирка скончалась.
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