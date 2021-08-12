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Расследовать взрыв в Воронеже будут спецы Антитеррористического комитета

Происшествия

К делу о взрыве автобуса в Воронеже подключились специалисты национального антитеррористического комитета.

В настоящее время уже понятно, что версия с неполадками газового оборудования несостоятельна – маршрутка ездила на дизтопливе и никаких баллонов, соответственно, в ней установлено не было.

Зато уже появилась новая версия, подкрепленная видеодоказательством:

  • взрыв мог произойти по вине некоей женщины, которая передала пакет севшему в автобус парню в красной футболке.

Расследовать взрыв в Воронеже будут спецы Антитеррористического комитета

Следователям показался подозрительным тот факт, что дама в белом, уходя, даже не обернулась на звук взрыва, хотя в маршрутке находился явно знакомый ей человек.

Напомним: маршрутный автобус взорвался в Воронеже в четверг вечером. Пострадали 18 человек. Одна пассажирка скончалась.

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Автор: Ольга Лебедева
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Появилось видео момента взрыва автобуса в Воронеже
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