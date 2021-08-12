ФСБ задержала одного из создателей гиперзвуковой ракеты

Сотрудники ФСБ задержали гендиректора главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, который подозревается в государственной измене. Следователи будут настаивать на аресте 73-летнего задержанного.

Александр Куранов — доктор технических наук, профессор кафедры систем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Он занимает должность генерального директора и главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" ХК "Ленинец".

Известно, что Куранов работал над созданием двигателя для гиперзвукового летательного аппарата, который позволяет развивать скорость до 5000 километров в час и более.

В ближайшие 10 — 15 лет главной задачей для гиперзвука является создание боевой гиперзвуковой крылатой ракеты, говорил учёный.

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