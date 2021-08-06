Двух сотрудников подмосковного ИВС задержали после побега подсудимых

Следователи задержали двоих сотрудников изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра в связи с побегом оттуда пятерых подсудимых.

По информации регионального СУ СКР, задержанных полицейских подозревают в превышении полномочий.

Сообщается, что в ИВС изъяли журналы регистрации. Следователи изучают должностные инструкции сотрудников изолятора.

Напомним, ранним утром 6 августа из подмосковного ИВС совершили побег пятеро подсудимых. В числе беглецов оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена, а также лишении свободы столичного адвоката. Трое беглецов являются фигурантами дел о кражах, один обвиняется в применении насилия к представителю власти. Все участники побега — уроженцы Молдавии.

В связи с инцидентом в Истре региональное управление МВД возбудило уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". В СКР завели дело о превышении должностных полномочий полицейскими.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, есть версия о сговоре сотрудников ИВС с участниками побега.

В следователи и криминалисты проводят осмотры и допросы в истринском изоляторе.

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