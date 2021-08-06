Побегу пяти подсудимых из подмосковного ИВС могли поспособствовать полицейские

Правоохранители могли помочь пяти подсудимым сбежать из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, сейчас проверяется версия о сговоре полицейских с беглецами. Возможно, сотрудники МВД помогли подсудимым и с маршрутом побега.

Источник агентства отметил, что вечером 5 августа одного из скрывшихся подсудимых, обвиняемого в убийстве Александра Мавриди, перевели в камеру к другим участникам побега, хотя в ней на тот момент уже не осталось мест. В настоящее время устанавливается, на каком основании Мавриди оказался в переполненной камере накануне побега.

Напомним, пятеро подсудимых сбежали из ИВС в истринском отделе МВД России около 4.00 6 августа. По одной из версий, беглецы открутили замки в камере каким-то образом оказавшимся у них гаечным ключом, по другой — смогли выломать лоток для еды и открыть дверь.

Помимо Мавриди, из ИВС сбежали обвиняемые в кражах Николай Тереря, Александр Бутнару и Денис Грозаву, а также фигурант дела о применении насилия к представителю власти Иван Цуркану. Известно, что все участники побега — уроженцы Молдавии.

В связи с инцидентом возбуждены уголовные дела о побеге и превышении полномочий сотрудниками полиции. Подмосковная прокуратура начала проверку по факту случившегося в истринском ИВС.

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