Экс-председателя райсуда задержали по "уголовке" в Краснодаре

Бывший председатель Октябрьского райсуда Краснодара Геннадий Байрак стал фигурантом уголовного дела о попытке мошенничества и превышении полномочий.

По информации СКР, дело на Байрака завели с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Экс-председателя райсуда задержали. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статьям "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий".

Как выяснили правоохранители, в 2021 году обвиняемый изготовил от имени некоего адвоката иск к своему знакомому о взыскании оплаты якобы оказанных тому юридических услуг и наложении ареста на его дом.

Потом председатель суда скомандовал подчиненным принять это исковое заявление и распределил его одному из судей. Тот наложил арест на дом потерпевшего, а Байрак в свою очередь потребовал с него 2,3 млн рублей. Однако незаконные действия председателя суда пресекли следователи и сотрудники ФСБ.

Сообщается, что Геннадий Байрак частично признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

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