Руки загребущие: Киселёв взял у предпринимателя два миллиона за изъятую рыбу

Бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселёва подозревают в получении взятки, сообщает СКР.

По данным следователей, прошлым летом глава управления МВД получил через посредников взятку в размере 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который с помощью незаконного вознаграждения пытался вернуть изъятую у него правоохранителями рыбу.

"Причастность Киселёва к совершению преступления подтверждается материалами проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий, признательными показаниями посредников в передаче взятки, сведениями о зачислении денежных средств на его счет", — отмечается в сообщении.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о задержании экс-главы УМВД по Камчатке Михаила Киселёва. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи планируют предъявить Михаилу Киселёву обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Взятка в особо крупном размере".

В СКР сообщили, что в настоящее время ведется расследование по фактам получения рядом бывших сотрудников УМВД России по Камчатскому краю взяток за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов.

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