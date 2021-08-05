Москвич объяснил, почему выбросил сына из окна пятого этажа

24-летний мужчина, выбросивший из окна пятого этажа своего двухлетнего ребёнка, объяснил свой поступок.

На допросе горе-отец заявил, что таким образом хотел облегчить "страдания" мальчику, так как ему мешали какие-то "кристаллы под кожей", сообщает Life. ru.

Задержанному назначена экспертиза на наркотики.

Также мужчина заявил, что любит своего сына и уверен, что в будущем он сможет его простить.

По словам матери задержанного, сын начал странно себя вести недавно. А в тот день, когда он выбросил из окна ребёнка, у него были "бешеные глаза". Она даже дала ему две таблетки снотворного, но он всё равно не смог уснуть.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему уже предъявлено обвинение.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что 4 августа на юго-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили двухлетнего мальчика с многочленными травмами. Его доставили в больницу. Позже выяснилось, что ребёнка выбросил из окна пятого этажа его родной отец.

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