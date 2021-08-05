Отец, выбросивший сына из окна пятого этажа: "Извини, я не специально"

4 августа на юго-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили двухлетнего мальчика с многочленными травмами. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Позже выяснилось, что ребёнка выкинул из окна пятого этажа родной отец Леонид Кудрявцев.

5 августа мужчину задержали. Он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что в момент инцидента к квартире находились отец ребёнка и бабушка. Мать мальчика с ними не жила. Полиция устанавливает её местонахождение.

Незадолго до трагедии

Молодая семья жила в Подольске. Бабушке малыша соседи уже неоднократно жаловались на скандалы между его родителями, сообщает "Московский комсомолец".

До приезда в Москву Кудрявцев с женой отмечал годовщину свадьбы, где, возможно, употреблял запрещённые вещества. По словам бабушки ребёнка в день трагедии он неадекватно себя вёл — то смеялся, то плакал.

Незадолго до трагедии Кудрявцев пришёл пьяный в квартиру, где находились бабушка и внук, и в ходе конфликта выкинул ребёнка из окна, сообщает РИА Новостей со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Очевидцы происшествия также обратили внимание на неадекватное состояние мужчины. Он выскочил на улицу сразу после падения ребёнка, а потом убежал в противоположном направлении, сообщил сосед Кудрявцева Роланд в беседе с телеканалом "360".

Состояние ребёнка

В ходе падения ребёнок получил обширные травмы: ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб лёгкого, переломы рёбер и т. д., сообщает сайт Москва 24.

Утром 5 августа врачи сообщили о положительной динамики в состоянии мальчика.

Семье ребёнка будет оказана помощь от органов соцзащиты.

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