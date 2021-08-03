В Свердловской области женщину будут судить за истязание тайно рожденной дочери

В Свердловской области будут судить жительницу города Карпинска, обвиняемую в истязании своей маленькой дочки.

По информации регионального СУ СКР, женщина 1982 года рождения обвиняется, в частности, в жестоком обращении с ребёнком, оставлении его в опасности и умышленном причинении здоровью дочери вреда средней тяжести.

Как выяснили следователи, весной 2020 года жительница Карпинска тайно родила дочь в ванной комнате. Впоследствии обвиняемая не рассказывала никому о появлении ребёнка на свет. При этом женщина регулярно оставляла девочку в квартире одну без воды, еды и необходимого ухода. Следствием такого отношения матери стали сильное истощение организма ребёнка и задержка в физическом развитии.

По итогам психиатрической экспертизы установлено, что женщина отдавала себе отчет в действиях, которые она совершала в отношении дочери в период с апреля по октябрь 2020 года.

Сообщается, что свою вину в инкриминируемых ей преступлениях обвиняемая признала частично. В настоящее время дело жительницы Карпинска направили в суд для рассмотрения по существу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.