В Свердловской области будут судить жительницу города Карпинска, обвиняемую в истязании своей маленькой дочки.
По информации регионального СУ СКР, женщина 1982 года рождения обвиняется, в частности, в жестоком обращении с ребёнком, оставлении его в опасности и умышленном причинении здоровью дочери вреда средней тяжести.
Как выяснили следователи, весной 2020 года жительница Карпинска тайно родила дочь в ванной комнате. Впоследствии обвиняемая не рассказывала никому о появлении ребёнка на свет. При этом женщина регулярно оставляла девочку в квартире одну без воды, еды и необходимого ухода. Следствием такого отношения матери стали сильное истощение организма ребёнка и задержка в физическом развитии.
По итогам психиатрической экспертизы установлено, что женщина отдавала себе отчет в действиях, которые она совершала в отношении дочери в период с апреля по октябрь 2020 года.
Сообщается, что свою вину в инкриминируемых ей преступлениях обвиняемая признала частично. В настоящее время дело жительницы Карпинска направили в суд для рассмотрения по существу.
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