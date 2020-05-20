Жительницу Барнаула задержали за истязания 10-летнего сына

В Алтайском крае задержана жительница города Барнаула, ее подозревают в незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетнего.

"По предварительным данным следствия, на протяжении длительного времени подозреваемая истязала своего несовершеннолетнего сына — неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие. Кроме того, в один из дней декабря 2019 года женщин связала руки и ноги ребенка, тем самым незаконно лишив его свободы", — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Об издевательствах над ребенком сообщили в Следственный комитет знакомая семьи и уже взрослая дочь самой подозреваемой.

Потерпевшего 10-летнего мальчика уже забрали у матери и передали в социальное детское учреждение. Готовится ходатайство об избрании в отношении задержанной меры пресечения, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Алтайском крае женщину будут судить за систематическое издевательство над пятью детьми, которые находись под ее официальной опекой.