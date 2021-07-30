Семь человек попали в больницу из-за пожара на химкомбинате в Ростовской области

Семеро работников госпитализированы после пожара на федеральном казенном предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Возгорание в одном из цехов расположенного в Каменске-Шахтинском комбината произошло вечером 29 июля. На предприятии утверждают, что пожар ликвидировали в "кратчайшие сроки". Вредных выбросов в атмосферу из-за ЧП не выявлено.

В результате инцидента пострадали семь работников комбината. По информации источника РИА Новости, их с ожогами госпитализировали в реанимацию.

"Интерфакс" сообщает, что врачи оценивают состояние пострадавших как критическое. У них диагностировали множественные химические ожоги. Поверхность тел поражена практически полностью.

По словам замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина, комиссия Минпромторга России начала проверку на комбинате в связи с инцидентом.

Информированный источник агентства утверждает, что пожар на химкомбинате стал следствием нарушения технологического процесса. По предварительным данным, из-за недостаточной квалификации рабочих были случайно нарушены требования безопасности при проведении работ с химическими реактивами, что спровоцировало возгорание материалов и оборудования.

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