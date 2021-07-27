‘Говори по—английски, б-х" - китаянку едва не покалечили в Нью-Йорке

Китаянка подверглась нападению в минувшие выходные в нью-йоркском районе Верхнего Вест-Сайда, что было квалифицировано как предполагаемое преступление на почве расовой ненависти.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

Как уточняет издание, инцидент произошел, когда 26-летняя азиатка разговаривала с другом на китайском языке. К ней подошла американка и грубо потребовала "говорить по-английски", оскорбив при этом "бранными словами".

"Говори по-английски, б-х. Если вы в Соединенных Штатах, вы должны говорить по-английски, - якобы прорычала она, прежде чем добавить: - Вы думаете, что я играю? Я выбью из тебя все дерьмо! Убирайся отсюда, пока у тебя есть такая возможность!" После этих слов нападавшая плюнула на жертву, вцепилась ей в волосы и швырнула в лицо недоеденный гамбургер. После чего просто ушла. Китаянка, к счастью, не пострадала. Полиция утверждает, что расследует нападение", — пишет New York Post.