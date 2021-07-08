Мощный взрыв прогремел в порту Дубая

Огромный огненный шар поднялся над портом в Дубае — в крупнейшем городе ОАЭ прогремел сильный взрыв.

Как сообщило правительство города, пламя вспыхнуло в контейнере, хранящемся на судне, стоящем на якоре в порту Джебель-Али.

Местные жители рассказывают в соцсетях, что поздно вечером в среду услышали громкий хлопок, а некоторые очевидцы опубликовали кадры и фотографии пожара вдалеке. Пока неясно, что послужило причиной этого инцидента.

Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, пожар был настолько велик, что его было видно с другого конца гавани.

Другие кадры показали, как аварийные службы Дубая пытаются потушить пламя с грудами обломков, разбросанных по всему порту рядом с пострадавшим кораблем, и лужами огня, все еще горящими рядом с тем, что казалось обломками контейнера.

Мощный взрыв прогремел в порту Дубая

Сообщений о пострадавших пока не поступало.