ФСБ задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге

Эстонский консул Март Лятте задержан в Санкт-Петербурге в момент осуществления деятельности, несовместимой со статусом дипломатического работника.

Эстония пока официально не включена в российский список недружественных государств. Но судя по всему, очень стремится оказаться в компании США и Чехии. Деятельность эстонского консула носит явно враждебный характер по отношению к России, отметили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ России.

Дальнейшая судьба эстонского дипломата будет определяться в соответствии с действующими нормами международного права, уточнили в ФСБ.

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