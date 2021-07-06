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ФСБ задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге

Происшествия

Эстонский консул Март Лятте задержан в Санкт-Петербурге в момент осуществления деятельности, несовместимой со статусом дипломатического работника.

ФСБ задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге

Эстония пока официально не включена в российский список недружественных государств. Но судя по всему, очень стремится оказаться в компании США и Чехии. Деятельность эстонского консула носит явно враждебный характер по отношению к России, отметили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ России.

Дальнейшая судьба эстонского дипломата будет определяться в соответствии с действующими нормами международного права, уточнили в ФСБ.

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Автор: Людмила Черткова
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