Военный самолет разбился на Филиппинах

На юго-западе Филиппин при заходе на посадку разбился военный самолёт Lockheed С-130. Инцидент произошёл на острове Холо в провинции Сулу.

Согласно уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека. Как минимум 17 человек погибли в авиапроисшествии, 40 удалось спасти, о судьбе остальных пока не сообщается. На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы, сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лорензану.

При заходе на посадку самолёт не смог попасть на взлётно-посадочную полосу. После падения воздушное судно загорелось, объяснил причину аварии начальник штаба Вооружённых сил Филиппин генерал Сирилито Собехана.

Упавший самолёт перевозил военнослужащих на юг страны, где филиппинская армия ведёт борьбу с боевиками исламистских группировок. Военный представитель полковник Эдгард Аревало заявил, что признаков нападения на самолёт не было, однако расследование катастрофы ещё не началось. В настоящий момент усилия сосредоточены на спасении жизней, добавил он.

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