В одном из районов Ижевска произошёл выброс 800 кг хлора

В Ижевске на станции подъёма воды на улице Песочная из-за разгерметизации одной из ёмкостей с хлором, весом 800 кг, произошёл выброс хлора. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Работников станции эвакуировали. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

Всех находящихся в районе аварии попросили выехать за пределы городка Металлургов, так как пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу.

В случае, если нет возможности покинуть опасную зону, то нужно остаться в помещении, но загерметизировать окна, двери и вентиляционные отверстия.

Эвакуация жильцов не требуется, уточнили в МЧС, как как превышения концентраций хлора в жилом секторе нет.

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