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Власти Ялты закрыли въезд в город и полностью отключили воду

Происшествия

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила о введении в городе режима ЧС. Город из-за наводнения будет закрыт на въезд.

Мэр Ялты обратилась к гражданам

"Прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу", — заявила Павленко.

Мэр города попросила работодателей отпустить работников домой. По словам руководителя города, в Ялту направлены силы из других регионов Крыма для помощи населению.

По словам Павленко, власти подготовили пункты для эвакуации населения. На слабых сетях в Ялте будут точечно отключать электорэнергию.

Кроме того, власти Ялты отключат водоснабжение и просят людей сделать запасы для первых нужд.

Ночью и рано утром на Ялту обрушилось рекордное количество осадков. Центр города и районы у русел рек подтоплены водой. Ожидается, что дождь продолжится над городом до 15.00.

17 июня подтопление произошло в Керчи. Город по-прежнему не полностью освобождён от воды, несмотря на отсутствие осадков.

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Автор: Артём Пермяков
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