Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила о введении в городе режима ЧС. Город из-за наводнения будет закрыт на въезд.
"Прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу", — заявила Павленко.
Мэр города попросила работодателей отпустить работников домой. По словам руководителя города, в Ялту направлены силы из других регионов Крыма для помощи населению.
По словам Павленко, власти подготовили пункты для эвакуации населения. На слабых сетях в Ялте будут точечно отключать электорэнергию.
Кроме того, власти Ялты отключат водоснабжение и просят людей сделать запасы для первых нужд.
Ночью и рано утром на Ялту обрушилось рекордное количество осадков. Центр города и районы у русел рек подтоплены водой. Ожидается, что дождь продолжится над городом до 15.00.
17 июня подтопление произошло в Керчи. Город по-прежнему не полностью освобождён от воды, несмотря на отсутствие осадков.
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