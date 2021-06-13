Самолет Airbus A321 американской авиакомпании Delta Airlines, летевший между Лос-Анджелесом (Калифорния) и Атлантой (штат Джорджия), совершил вынужденную посадку в аэропорту Уилла Роджерса в Оклахома-Сити после того, как человек, личность которого не разглашается, попытался открыть дверь самолета во время полета.
Когда самолет сел, местная полиция установила, что нарушитель спокойствия — бывший сотрудник компании.
Сейчас ФБР расследует дело "о попытке угона самолёта", а провокатор остается под стражей, сообщает Fox News.
Как сообщают американские СМИ, во время полёта "некоему человеку" удалось сделать объявление с помощью системы оповещения самолета, призывая всех пассажиров занять свои места и надеть кислородные маски.
После этого, по словам очевидцев, мужчина попытался открыть дверь. Однако, капитан среагировал и попросил пассажиров помочь скрутить мужчину.
На видео, опубликованном в Twitter, видно, как мужчины в передней части самолета пытаются удержать нарушителя спокойствия и уложить его на пол.
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