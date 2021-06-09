В Санкт-Петербурге задержан блогер Юрий Хованский. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма.
По сведениям СМИ, следователей заинтересовала песня в исполнении Хованского про теракт 2002 года на Дубровке. Песня была опубликована на YouTube, в тексте блогер заявляет, что "Норд-Ост - это было круто" и призывает к организации новых терактов.
Также Хованский радуется "смерти русских детей". Песню до сих пор можно найти на сервисе.
Ночью у блогера прошли обыски, а его делом занимается 5 отдел центра "Э". Вместе с Хованским задержан блогер Андрей Нифедов. Он проходит по делу в качестве свидетеля. Ранее Хованский заявил, что впервые исполнил песню перед Нифедовым.
В результате теракта на Дубровке погибли 130 человек, в том числе десять детей.
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