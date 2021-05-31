Пьяный экс-полицейский на Урале с балкона палил по живым мишеням. Ранен ребёнок

Вечером 30 мая 48-летний экс-сотрудник екатеринбургской полиции Сергей Болков из карабина "Вепрь" открыл стрельбу с балкона квартиры на улице Бородина.

В Свердловской области задержан подозреваемый в покушении на убийство

"Он стрелял из карабина "Вепрь", который может стрелять очередями. На оружие было официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал. На месте ЧП найдено 56 стрелянных гильз", — сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.

Для задержания стрелка было развернуто подразделение спецназа. Его, как сообщают местные СМИ, удалось взять живым, но двух человек: росгвардейца и девятилетнюю девочку, Болков успел ранить. Они находятся в больнице.

В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что мужчина находится в состоянии средней тяжести — он ранен в ногу, а состояние девочки медики оценивают как крайне тяжелое — шальная пуля попала ребёнку в живот.

Бывший коллега Болкова рассказал екатеринбургскому новостному порталу E1. ru, что тот уже устраивал стрельбу в состоянии алкогольного опьянения.

"В октябре 2017 года он уже стрелял. В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже пьяный был. Тогда повезло — никто не пострадал, — говорит полицейский. — Тогда ружьё не отобрали, хотя надо было. Он хвастался, что отказной материал ему в 100 тысяч обошёлся. Ну и, конечно, сыграло то, что он свой, сотрудник полиции, хоть и бывший".

Сергей Болков когда-то работал в полиции инспектором ППС, был старшим прапорщиком. В 2011 году вышел на пенсию и стал работать в ЧОПе.

После ухода на пенсию в 2011 году он перешел в частное охранное предприятие "Град".