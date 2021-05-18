Стали известны подробности письма "сообщника" Галявиева, напугавшего всю Казань

В Казани снова эвакуируют школу — на этот раз из-за письма с угрозами, которое было получено от якобы сообщника Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая стрельбу в гимназии №175. Учеников сегодня утром вывели из здания школы №67.

Письмо с угрозами пришло на электронный адрес школы. "Сообщник" Галявиева написал, что планирует устроить стрельбу, после чего администрацией гимназии было принято решение об эвакуации. Сейчас в здании школы работают кинологи с собаками.

В распоряжении LifeShot оказалось письмо, из-за которого эвакуировали школу. Приславший его пообещал "намного больше" жертв, чем было 11 мая.

"Помните, как в 175 мой сообщник прибил почти 300 кг человечины? Ахах, не думайте, что этот случай единичный, ваша школа следующая", — говорится в письме.

"Сообщник" Галявиева указал, что в 175 школу приходило подобное писмо, но на него якобы никто не обратил внимания.

"Что ж, выбор за Вами. Желаю Вам приятно вместе с Вашими учениками провести последние счастливые деньки!" — говорится в письме.

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