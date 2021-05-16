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Жители Дагестана устроили беспорядки, пытаясь отбить задержанного у полиции

Происшествия

Около 200 жителей села Ансалта в Дагестане пытались отбить задержанного у полиции. Нарушитель днём ранее совершил наезд на сотрудника ДПС, находясь за рулём в нетрезвом состоянии.

МВД Дагестана сообщает, что 34-летний местный житель отправился пьяным за рулём в магазин за сигаретами. Полиция пыталась остановить его Camry, но мужчина наехал на работника ДПС и скрылся с места преступления.

Нарушителя удалось установить быстро - ранее он неоднократно был судим и более 30 раз привлекался к административной ответственности. За вождение в нетрезвом виде мужчина был лишён прав.

Полиция приехала задержать нарушителя в село, но местные жители собрались у автомобиля ДПС и пытались помешать. Предводителем толпы был брат задержанного, ранее судимый за кражи и хранение наркотиков. Жители села устроили потасовку и разбили стёкла автомобиля.

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Автор: Артём Пермяков
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