Полякам предъявили обвинения за то, что они держали россиянина в рабстве

Двум польским гражданам, которые заставляли россиянина Николая Ерофеева работать на птицефабрике под Люблином, предъявлено обвинение в торговле людьми.

О том, что польские власти предъявили им обвинение, рассказала представительница погранохраны Иоанна Конечняк. За то, что они удерживали в рабстве человека в течение 23 лет, им грозит срок заключения не менее трёх лет, сообщает телеканал Polsat.

По словам Конечняк, они угрожали россиянину и заставляли его работать, унижая "человеческое достоинство". Им запрещено покидать Польшу и приближаться к Ерофееву, общаться с ним лично или по телефону. Имущество одного из обвиняемых на сумму 200 тысяч злотых (более $50 тысяч) арестовано. После суда эти деньги могут выплатить россиянину в качестве компенсации.

История Ерофеева стала известной в 2020 году, благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году для работы в советской военной части. После того, как военные покинули страну, он остался. О своей нелёгкой судьбе рассказать боялся, поскольку находился в Польше нелегально.