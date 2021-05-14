Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведева отреагировала на непопадание в состав сборной России
Королёва показала портрет своей мамы кисти Тарзана
Смотрим, но не вмешиваемся: Песков о ситуации вокруг Медведчука
В Калининграде трёхлетнюю девочку придавило металлической дверью
Тест на выдержку: почему войска США покидают Афганистан
Семён Слепаков в стихах рассказал о своём разводе
"Горячая фаза": Косачёв о конфликте Израиля и Палестины
10 тысяч на маски: "Всё зависит от представления депутата о прекрасном"
Повышенный холестерин назван главным провокатором инфаркта и инсульта

Полякам предъявили обвинения за то, что они держали россиянина в рабстве

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Двум польским гражданам, которые заставляли россиянина Николая Ерофеева работать на птицефабрике под Люблином, предъявлено обвинение в торговле людьми.

Полякам предъявили обвинения за то, что они держали россиянина в рабстве

О том, что польские власти предъявили им обвинение, рассказала представительница погранохраны Иоанна Конечняк. За то, что они удерживали в рабстве человека в течение 23 лет, им грозит срок заключения не менее трёх лет, сообщает телеканал Polsat.

По словам Конечняк, они угрожали россиянину и заставляли его работать, унижая "человеческое достоинство". Им запрещено покидать Польшу и приближаться к Ерофееву, общаться с ним лично или по телефону. Имущество одного из обвиняемых на сумму 200 тысяч злотых (более $50 тысяч) арестовано. После суда эти деньги могут выплатить россиянину в качестве компенсации.

История Ерофеева стала известной в 2020 году, благодаря журналистскому расследованию. Он приехал в Польшу в 1989 году для работы в советской военной части. После того, как военные покинули страну, он остался. О своей нелёгкой судьбе рассказать боялся, поскольку находился в Польше нелегально.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Смотрим, но не вмешиваемся: Песков о ситуации вокруг Медведчука
В Калининграде трёхлетнюю девочку придавило металлической дверью
Тест на выдержку: почему войска США покидают Афганистан
Семён Слепаков в стихах рассказал о своём разводе
"Горячая фаза": Косачёв о конфликте Израиля и Палестины
10 тысяч на маски: "Всё зависит от представления депутата о прекрасном"
Повышенный холестерин назван главным провокатором инфаркта и инсульта
Как правильно строить отношения с иностранцем? Советы экспертов
Блогер Эдвард Бил начал помогать пострадавшей по его вине Артёмовой
Депутат ДНР предложил открыть в Донбассе участки на выборах в Госдуму
Популярное
Производство
Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина

Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".

Дерипаска: "жадный бизнес" услышал Мишустина
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
США и Канада. Новости и аналитика
В США письмо военных о здоровье Байдена назвали предательством
Мир. Новости мира
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Любовь Степушова Поляки вступились за президента Лукашенко Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 14 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Экспертное мнение
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Общество
Тётя "казанского стрелка" рассказала о его благополучном детстве
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Общество
Знакомый Галявиева рассказал о его взаимоотношениях со сверстниками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников