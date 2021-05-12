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Пограничники Португалии насмерть забили украинца-гастарбайтера

Происшествия

Трое португальских пограничников получили тюремные сроки от семи до девяти лет за избиение до смерти украинца, приехавшего на поиски работы.

Пограничники Португалии насмерть забили украинца-гастарбайтера

Инцидент в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона произошел в прошлом году.

40-летний Хоменюк, отец двоих детей, прибыл в португальскую столицу без действующей визы в марте прошлого года в поисках работы. Ему было отказано во въезде, и он был переведен в центр содержания под стражей после отказа сесть на рейс домой.

Фотографии тела мужчины, сделанные во время следствия, свидетельствуют о жестокости избиения: на нём, буквально, не было "живого места".

Эта смерть вызвала широкий резонанс в Португалии и призывы правозащитников к реформам для борьбы со злоупотреблениями.

В апреле правительство объявило о роспуске пограничной службы.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста назвал это убийство непростительным и шокирующим. Правительство выплатило семье компенсацию в размере $850 тысяч.

"Справедливость восторжествовала, — сказал адвокат, представлявший семью жертвы. — Это послужит примером для всех офицеров, которые каждый день с трудом выполняют свою работу, но не могут злоупотреблять своей властью".

Адвокаты бывших офицеров заявили, что будут обжаловать их приговоры.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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